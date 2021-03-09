МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения предполагают увеличение до 15% налога на дивиденды и проценты. Россиянам напомнили об основных изменениях по налогу на имущество

Россия и Мальта подписали протокол в начале октября 2020 года. По новому соглашению, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов повышена до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал российский Минфин, она действует в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.

Президент РФ в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды. Новые налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом были ратифицированы Россией еще в декабре. По Нидерландам запущена процедура денонсации соглашения. Минфин РФ рассчитывает, что правительство в марте внесет в Госдуму соответствующий законопроект.