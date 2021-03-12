МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Восточный экономический форум в 2021 году пройдет в очной форме на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщили РИА Новости в "Росконгрессе". Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой

"VI Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", — сказали организаторы.

В 2020 году ВЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса.

По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФа Антона Кобякова, форум является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в этом году форум преумножит свою инвестиционную составляющую, а учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, он приобретет также важное значение и с точки зрения развития гуманитарных контактов", — добавил он.

"Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", – заключил советник президента.