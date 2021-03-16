МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Спад промпроизводства в России в феврале ускорился до 3,7% в годовом выражении после снижения на 1,9% в январе, в месячном выражении спад составил 1,4%, следует из данных Росстата. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Ведомство в публикации во вторник уточнило оценку спада промпроизводства в январе до 1,9% с прежних 2,5%. По сравнению с январем с исключением сезонного фактора в феврале промпроизводство выросло на 1,3%. В январе-феврале 2021 года в годовом выражении промышленность снизилась на 2,8%.

Согласно данным Росстата, в феврале в сфере добычи полезных ископаемых спад производства ускорился до 8,9% в годовом выражении после снижения на 7,4% в январе. Обрабатывающая промышленность в феврале 2021 года упала на 2,4% в годовом выражении после снижения на 0,2% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост в феврале замедлился до 7,4% в годовом выражении после 8,7%% в январе. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост также замедлился — до 7,7% после роста на 15,4% в январе.

Росстат отмечает в комментарии, что на итоги промышленного производства в феврале повлияли несколько факторов, в том числе календарный (февраль 2020 года был на один календарный день длиннее февраля 2021 года). Кроме того, влияние на итоговый показатель оказала высокая база февраля прошлого года: в феврале 2020 года промпроизводство выросло на 4,6% в годовом выражении.

Климатический фактор также повлиял на динамику промышленности — среднемесячная температура воздуха в РФ в феврале оказалась ниже нормы впервые с 2012 года. Это привело к росту энерго- и теплопотребления, что сказалось на итогах месяца.