МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Совет директоров Санкт-Петербургской биржи утвердил список из 10 кандидатов в свой новый состав вместо 13 действующих, следует из сообщения торговой площадки. Санкт-Петербургская биржа расширяет линейку ценных бумаг

Из прежнего состава в список кандидатов вошли: председатель совета директоров Жак Мегредичан, член совета директоров НП РТС Иван Тырышкин, владелец финансовой группы БКС Олег Михасенко, директор "Тинькофф инвестиций" Дмитрий Панченко, старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов, руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

Также в совет директоров выдвинуты основной владелец холдинга Freedom Holding Тимур Турлов, президент ассоциации "НП РТС" Роман Горюнов, совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский и зампред правления банка "Держава" Алексей Сорокодумов.

В список кандидатов в новый совет не вошли партнер, заместитель генерального директора "Атона" Павел Соколов, заместитель генерального директора "Алора" Павел Ефремов и недавно приглашенный в СКБ-банк Андрей Алетдинов. Санкт-Петербургская биржа добавила на торги расписки трех компаний

Новый совет должен быть избран на собрании акционеров биржи, дата которого пока не названа.

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов, доступных на торгах Санкт-Петербургской биржи, достигло 1 521. На текущий момент основные акционеры биржи — НП РТС (54,1%), Freedom Holding Corp. (12,8%), Совкомбанк (3,3%), банк "Держава" (5,8%).