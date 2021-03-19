МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля 2021 года увеличила производство необработанных, полуобработанных, или в виде порошка платины и металлов платиновой группы (МПГ) на 75,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, серебра — снизила на 2%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом, в феврале 2021 года относительно февраля 2020 года производство платиноидов выросло на 31%, а серебра — на 7,8%. Производство платиноидов относительно предыдущего месяца — января 2021 года — выросло на 25%, а серебра — подскочило на 46,8%.

Как сообщалось, производство золота в январе-феврале 2021 года снизилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В феврале 2021 года, относительно февраля 2020 года производство золота снизилось на 5,2%, а относительно предыдущего месяца — января 2021 года — выросло на 7,3%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.