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https://1prime.ru/state_regulation/20210322/833291549.html
Правительство намерено продолжать принимать меры по поддержке занятости
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Правительство РФ продолжит принимать меры по поддержке занятости и стабилизации ситуации на рынке труда, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Продолжим принимать комплекс... ПРАЙМ, 22.03.2021
правительство, экономика, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ продолжит принимать меры по поддержке занятости и стабилизации ситуации на рынке труда, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Продолжим принимать комплекс меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.