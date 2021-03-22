МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ продолжит принимать меры по поддержке занятости и стабилизации ситуации на рынке труда, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Продолжим принимать комплекс меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.