МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Счетная палата за 2020 год выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Счетная палата предложила правительству меры по борьбе с бедностью

"В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", — сказал Кудрин.

При этом, по его словам, аудиторы за прошлый год выявили в целом меньше нарушений, чем обычно — это связано с тем, что из-за коронавирусных ограничений была отменена часть проверок, а оставшиеся проходили по большей части в удаленном формате.

В феврале Счетная палата называла "Роскосмос" в числе худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года.

В текущем году Счетная палата планирует провести два контрольных мероприятия в госкорпорации "Роскосмос". Аудиторы проверят использование средств, выделенных на федеральную целевую программу "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", а также на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2020 годах и истекшем периоде 2021 года.