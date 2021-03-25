МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступит на заседании Совфеда 31 марта.

В соответствии с повесткой заседания, Кудрин представит сенаторам отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году. Кудрин ждет более полного исполнения российского бюджета

Согласно представленным в отчете данным, Счетная палата в прошлом году выявила 3,7 тысячи нарушений в бюджетной сфере на общую сумму 355,5 миллиарда рублей. При этом в 2019 году аудиторы нашли 4,4 тысячи нарушений на 884,6 миллиарда рублей. Снижение числа выявленных нарушений в контрольном ведомстве объясняют пандемией коронавируса: из-за него аудиторы приостанавливали в 2020 году отменили ряд запланированных проверок а оставшиеся проводили только в удаленном формате.

Вместе с тем, в прошлом году существенно вырос возврат средств в бюджетную систему по итогам проверок Счетной палаты: в 2020 году было возвращено 16,423 миллиарда рублей против 4,516 миллиарда рублей годом ранее.

Аудиторы по итогам проверок в прошлом году направили девять материалов в правоохранительные органы, в результате было возбуждено 32 уголовных дела. Кроме того, было возбуждено 45 административных дел. К дисциплинарной ответственности привлечено 148 должностных лиц, из них 23 уволены.

Наибольшая доля выявленных нарушений приходится на сферу государственных закупок. В 2020 году Счетной палатой было выявлено 779 нарушений в этой сфере на общую сумму около 108,7 миллиарда рублей, из них 96,3 миллиарда рублей составили нарушения, связанные с определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов.

Другой значимый блок нарушений связан с формированием и исполнением бюджета. Счетная палата выявила 1,5 тысячи таких нарушений на общую сумму 70,6 миллиарда рублей. Значительная доля нарушений связана с реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы (свыше 60 фактов на общую сумму более 17 миллиардов рублей). Ряд нарушений относятся к сферам межбюджетных отношений, ведения бухгалтерского учета, к управлению и распоряжению федеральным имуществом. Счетная палата также выявила 60 нарушений, связанных с неэффективным использованием бюджетных средств и иных ресурсов, на сумму 20,6 миллиарда рублей.