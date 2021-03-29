МОСКВА 29 мар — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин переназначил Олега Белозёрова на должность гендиректора РЖД, сообщил кабмин.

Белозёров возглавил РЖД в 2015 году.

"Олег Белозёров назначен генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД". Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, срок полномочий Олега Белозёрова на этом посту составит 5 лет", — говорится в сообщении.

Белозеров пришёл на пост главы РЖД из министерства транспорта России, где занимал пост первого заместителя министра. Тогда он занял пост президента РЖД. Позже, в 2017 году, эта должность была переименована в генерального директора.

Белозеров родился 26 сентября 1969 года.

Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 1992 году по специальности экономист, планирование промышленности.

В разное время работал в "Ленэнерго", аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо — Западном федеральном округе, начальник финансово-экономического отдела, "Российской топливной компании", Федеральном дорожном агентстве, Минтрансе.