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Контейнеровоз Ever Given покинул место ЧП в Суэцком канале
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Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели через шесть дней после блокировки им Суэцкого канала, покинул узкую часть канала и находится в озере в центральной части, заявил в... ПРАЙМ, 29.03.2021
суэцкий канал, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — ПРАЙМ. Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели через шесть дней после блокировки им Суэцкого канала, покинул узкую часть канала и находится в озере в центральной части, заявил в понедельник глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.
"Контейнеровоз покинул место происшествия и находится в Большом Горьком озере", — заявил Рабиа на пресс-конференции. Озеро является самой широкой точкой канала и расположено севернее места ЧП.
Ever Given проследовал в Большое Горькое озеро в центре канала, где предстоит тщательная проверка технического состояния судна. Тогда же управляющая тайваньская компания Evergreen определит, что делать с грузом на борту.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил РИА Новости, что навигация по каналу уже возобновилась, а на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней. На данный момент в очереди более 400 судов.