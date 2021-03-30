МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Аукционы по распределению инвестиционных квот на вылов крабов, которые были запущены в России в 2019 году, не привели к появлению на рынке новых участников, кроме того, несовершенным был порядок формирования начальной стоимости лотов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проведенной ведомством проверки. Росрыболовство опровергло сообщения о росте цен на рыбу

Счетная палата в ходе проверки анализировала, в частности, порядок проведения центральным аппаратом Росрыболовства аукционов по продаже права на заключение договора о предоставлении доли квоты на вылов крабов в инвестиционных целях. Закон, который ввел этот новый вид квот, был принят в России в начале мая 2019 года.

На инвестиционные квоты на добычу крабов выделяется 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот распределяются по результатам электронных аукционов и закрепляются за пользователями на 15 лет. Первые такие аукционы состоялись в октябре 2019 года, их победители заплатили за квоты 142 миллиарда рублей.

Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, комментируя ценообразование лота аукциона, отметил, что его начальная цена формируется из нескольких компонентов: определяемая квота, среднерыночная цена тонны конкретного вида крабов, срок, на который заключается договор, а также коэффициент инвестиционного обязательства, учитывающий затраты на строительство краболова.

"Он составил 0,25 — фактически дисконтирующий коэффициент", — отметил Батуркин, слова которого приводятся в сообщении контрольного ведомства по итогам проверки. И, по мнению Счетной палаты, коэффициент был утвержден без финансово-экономического обоснования.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении контрольного ведомства, согласился, что механизм расчета коэффициента нуждается в доработке. По его словам, необходимо провести дополнительное экономическое обоснование и в большей степени описать, о чем говорит этот коэффициент.

"Сейчас формула начальной цены формируется как рыночная стоимость квоты краба, которая сформировалась по итогам аукционов за предыдущие годы, умноженная на 15 лет, то есть весь период пользования ресурсов. Поэтому допускаю, что этот коэффициент дисконтирующий, но его надо более четко обосновать", — сказал Шестаков.

ЦЕНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНОВ

Счетная палата также отмечает, что на момент первого аукциона отсутствовал один из компонентов начальной цены лота — квота добычи крабов для инвестиционных целей: Минсельхоз РФ тогда ее еще не определил. Аудитор ведомства указал, что в результате был нарушен порядок формирования начальной стоимости лотов, установленный постановлением правительства. Россия снизила вылов рыбы на 10,8% с начала года

"Кроме того, начальная цена предметов лотов аукционов применительно к измененному в 2020 году общему допустимому улову по крабам занижена на 7,7 миллиарда рублей, или более чем на 6%", — добавил Батуркин.

Аудитор также указал, что по итогам проведенных крабовых аукционов лоты были реализованы взаимозависимым юридическим лицам. "Общая доля их квоты на добычу (вылов) крабов составила от 42% до 50%. При этом победителями крабовых аукционов стали организации, у которых уже были доли квот на добычу (вылов) крабов в промышленных целях", — сказал он.

Вопросы контрольного ведомства вызвал также порядок расчета начальной цены лотов по продаже права на заключение договоров о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов. Счетная палата напоминает, что ставки сборов были установлены Налоговым кодексом РФ еще в 2007 году и с тех пор не менялись.

По мнению ведомства, в результате начальная цена торгов при проведении аукционов может оказаться в 33-60 раз ниже рыночной стоимости лотов. "В случае участия в торгах недобросовестных участников и отсутствия здоровой конкуренции это несет риски занижения итоговой стоимости и недопоступления средств в федеральный бюджет", — заключил аудитор.

ПОЗИЦИЯ РОСРЫБОЛОВСТВА

В свою очередь, Росрыболовство заявило, что начальная цена аукционов по распределению инвестиционных квот на вылов крабов не влияет на итоговую и не ограничивает число участников, а, напротив, способствует привлечению новых игроков. Росрыболовство готовит меры по борьбе с незаконным оборотом черной икры

Ведомство указывает, что стартовая цена лотов и инвестиционный коэффициент соответствовали требованиям, которые утверждены в 2019 году постановлением правительства. "При этом стоит отметить, что начальная цена торгов никак не влияет на итоговую стоимость и не ограничивает количество участников, а, напротив, способствует привлечению новых участников, в том числе субъектов малого предпринимательства, обеспечивая справедливую конкуренцию за ресурс и приход новых игроков на рынок", — добавляется в сообщении.

Также отмечается, что при расчете начальной цены аукциона Росрыболовство использовало действующий показатель общего допустимого улова (ОДУ) крабов на 2019 год. "Распределение части ОДУ крабов на аукционах было направлено на повышение прозрачности рынка, обновление флота и пополнение государственного бюджета", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что в результате крабовых аукционов, проведенных в 2019-2020 годах, в федеральный бюджет РФ поступило 143,789 миллиарда рублей, и указывает, что поступившие в бюджет средства будут направлены, в том числе, на строительство научно-исследовательских судов для рыбохозяйственной науки. Росрыболовство также сообщает, что провело работу, направленную на устранение замечаний, которые выявила Счетная палата по результатам проверки деятельности ведомства за 2018-2020 годы.

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