МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности национализации для сохранения занятости, отметил, что такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа. Путин рассказал, когда в России начнут снимать ограничения по COVID-19

"Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", — сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 — 2023 годы.

"Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу обратить на это внимание Александра Николаевича (Шохина, главы РСПП — ред.) и хочу. чтобы все имели это ввиду", — отметил президент.

Федерация независимых профсоюзов России предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, "и приступить к его практическому использованию".