МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Собираемость НДС в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней находится на низком уровне, этот вопрос необходимо решать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Путин допустил национализацию ряда предприятий для сохранения занятости

"Хочу остановиться на такой важной теме, как повышение собираемости по НДС в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней. В 2020 году на клеймение было направлено 22 миллиона ювелирных изделий из золота. Розничная стоимость этих изделий оценивается в 200-250 миллиардов рублей. А собрали НДС всего на 2 миллиарда рублей", — сказал он на заседании коллегии Пробирной палаты.

Силуанов добавил, что вопрос необходимо взять на контроль вместе с налоговой службой и предложить решения по наведению порядка в этой сфере в текущем году. "Поручаю Пробирной палате совместно с налоговой службой и руководством министерства финансов проработать и предложить решение этой проблемы", — отметил глава Минфина.

В прошлом году замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин планирует отменить НДС с продажи золота с 2022 года, это станет возможным только после того, как заработает система маркировки драгоценных металлов.

Силуанов назвал основной задачей текущего года ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них. "Это позволит обеспечить эффективный формат прослеживаемости движения сырья и продукции в отрасли драгоценных металлов и камней. Сделать рынок более прозрачным и открытым, перевести все существующие бизнес-процессы в цифровой формат", — указал он.