Минфин озабочен низкой собираемостью налогов в сфере драгоценных металлов
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Собираемость НДС в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней находится на низком уровне, этот вопрос необходимо решать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Хочу остановиться на такой важной теме, как повышение собираемости по НДС в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней. В 2020 году на клеймение было направлено 22 миллиона ювелирных изделий из золота. Розничная стоимость этих изделий оценивается в 200-250 миллиардов рублей. А собрали НДС всего на 2 миллиарда рублей", — сказал он на заседании коллегии Пробирной палаты.
Силуанов добавил, что вопрос необходимо взять на контроль вместе с налоговой службой и предложить решения по наведению порядка в этой сфере в текущем году. "Поручаю Пробирной палате совместно с налоговой службой и руководством министерства финансов проработать и предложить решение этой проблемы", — отметил глава Минфина.
В прошлом году замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин планирует отменить НДС с продажи золота с 2022 года, это станет возможным только после того, как заработает система маркировки драгоценных металлов.
Силуанов назвал основной задачей текущего года ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них. "Это позволит обеспечить эффективный формат прослеживаемости движения сырья и продукции в отрасли драгоценных металлов и камней. Сделать рынок более прозрачным и открытым, перевести все существующие бизнес-процессы в цифровой формат", — указал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833363343.html