МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Росстат уточнил оценку спада ВВП России в 2020 году до 3% с прежних 3,1%; в четвертом квартале прошлого года снижение экономики замедлилось до 1,8% в годовом выражении после падения на 3,5% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Банк России изменил структуру международных резервов страны

Росстат в четверг опубликовал вторую оценку по снижению ВВП за 2020 год, первую оценку об итогах четвертого квартала и актуализировал оценки за первый-третий кварталы. Оценка за первый-третий кварталы была пересмотрена в связи с разработкой оперативных годовых итогов и соответствующего их распределения по кварталам 2020 года.

"Объем ВВП России за 2020 год составил в текущих ценах 106,967 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 года составил 97%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2019 года – 100,9%", — говорится в документе.

"Изменение индекса физического объема ВВП в 2020 году (+0,1 процентного пункта) по сравнению с предыдущей оценкой связано с уточнением темпов промышленного производства (+0,4 процентного пункта), сельскохозяйственного производства (+0,2 процентного пункта) и отрасли "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" (+1,4 процентного пункта)", — поясняет статистическое ведомство.

Спад ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года замедлился до 1,8% в годовом выражении после снижения на 3,5% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Прежняя оценка спада в третьем квартале составляла 3,4%. Кроме того, в соответствии с актуализированными данными статведомства, в первом квартале прошлого года российская экономика продемонстрировала рост на 1,4% (прежняя оценка — рост на 1,6%), во втором, на который пришелся период нерабочих дней из-за пандемии коронавируса, ВВП упал на 7,8% (прежняя оценка — снижение на 8%).

Спад ВВП РФ в коронавирусном 2020 году оказался более глубоким, чем в 2015 году (снижение на 2%), но менее драматичным, чем в 2009 году (спад на 7,8%). На динамику ВВП в прошлом году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (-4,4%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (-12%) по сравнению с экспортом (-4,3%).

Как отмечает Росстат, на снижение индекса физического объема ВВП за 2020 год повлияло падение мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Во внутригодовой динамике самое глубокое падение наблюдалось во втором квартале преимущественно за счет отраслей сервисной экономики, связанное с мерами воздействия по нераспространению коронавирусной инфекции. В третьем квартале ситуация несколько улучшилась и снижение валовой добавленной стоимости отраслей замедлилось