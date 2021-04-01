МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило приостановить концессию по строительству железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино на срок до пяти лет без начисления штрафов и неустоек, следует из распоряжения на официальном портале правовых актов. СМИ: Китай наращивает железнодорожные перевозки грузов через Россию

Правительство РФ в 2018 году выпустило распоряжение о заключении концессионного соглашения с "ТЭПК "Кызыл-Курагино" на строительство железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино. Срок действия соглашения — до 31 декабря 2048 года. Концедентом выступает Росжелдор. Предполагалось, что протяженность дороги составит 410 километров. Ее основное назначение — вывоз угля с Элегестского месторождения на металлургические комбинаты РФ, а также на экспорт.

"Росжелдору, осуществляющему полномочия концедента (по данному оглашению – ред.)… в течении 60 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения заключить с АО "ТЭПК "Кызыл-Курагино"… дополнительное соглашение к концессионному соглашению, предусматривающее следующие условия: приостановка исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по концессионному соглашению на срок не более 5 лет со дня заключения дополнительного соглашения", — говорится в распоряжении.

Допсоглашение также должно учитывать отсутствие взаимных претензий сторон.

"Неначисление концессионной платы и штрафных санкций (неустоек), предусмотренных концессионным соглашением, со дня заключения дополнительного соглашения до дня возобновления исполнения сторонами обязательств по концессионному соглашению", — гласит еще одно из условий.

Возобновиться концессионное соглашение по инициативе концессионера может посредством направления официального уведомления концеденту, которое содержит предложения об изменении основных условий, включая возможное увеличение срока действия в пределах пяти лет. "Уведомление концессионера должно быть получено концедентом не позднее 6 месяцев до календарной даты, установленной в дополнительном соглашении", — добавляется в распоряжении.

Если концедент не получит уведомление концессионера в указанный срок, соглашение считается расторгнутым без обязанности сторон по выплате другой стороне каких-либо компенсаций.