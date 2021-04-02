МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января 2021 года снизилось на 5,02% по сравнению с январём прошлого года — до 18,92 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия. Goldman Saсhs в России сказал, как заработал на нефтяном шоке 2020 года

В том числе производство добычного золота в России в январе составило 15,56 тонны против 16,12 тонны в январе 2020 года (-3,47%), попутного — 1,17 тонны против 1,49 тонны (снижение на 21,48%), вторичного – 2,19 тонны против 2,31 тонны (снижение на 5,2%).

Производство серебра в России в первом месяце 2021 года снижено на 5,44% — до 68,34 тонны (в январе годом ранее – 72,27 тонны), в том числе добычного – составило 33,86 тонны против 32,38 тонны (рост на 4,57%), попутного – 21,94 тонны против 28,10 тонны (снижение на 21,92%), вторичного – 12,54 тонны против 11,79 тонны (рост на 6,36%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2018 году было произведено 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра; в 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра; в 2020 — 340,17 тонны (-1%) золота и 965,73 тонны (-3,06%) серебра.