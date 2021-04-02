МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Отчет Счетной палаты в Госдуме о работе за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщила РИА Новости глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Госдума перенесла отчет правительства на более позднюю дату

"Пятого апреля будет заседание комитета (по контролю и регламенту), где будет рассмотрение этого вопроса (отчет Счетной палаты о работе за 2020 год), и 7 числа мы будем рассматривать на пленарном заседании", — отметила глава комитета.

В конце марта Савастьянова сообщала РИА Новости, что комитет по контролю и регламенту предложит перенести отчет Счетной палаты в Думе на неделю — с 7 на 14 апреля.