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Отчет Счетной палаты в Госдуме запланирован на 7 апреля
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Отчет Счетной палаты в Госдуме о работе за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщила РИА Новости глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. "Пятого... ПРАЙМ, 02.04.2021
отчет, госдума, счетная палата, новости, экономика
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Отчет Счетной палаты в Госдуме о работе за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщила РИА Новости глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
"Пятого апреля будет заседание комитета (по контролю и регламенту), где будет рассмотрение этого вопроса (отчет Счетной палаты о работе за 2020 год), и 7 числа мы будем рассматривать на пленарном заседании", — отметила глава комитета.
В конце марта Савастьянова сообщала РИА Новости, что комитет по контролю и регламенту предложит перенести отчет Счетной палаты в Думе на неделю — с 7 на 14 апреля.