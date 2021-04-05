МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Яну Багрову от должности заместителя руководителя Росрыболовства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Багрову Яну Александровну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству по ее просьбе", — говорится в документе.

Багрова с 2014 года занимала должность начальника управления правового обеспечения Росрыболовства, а с 2015 года — замруководителя агентства.