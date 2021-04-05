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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210405/833396674.html
Мишустин освободил от должности замруководителя Росрыболовства
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Яну Багрову от должности заместителя руководителя Росрыболовства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... ПРАЙМ, 05.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Яну Багрову от должности заместителя руководителя Росрыболовства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Багрову Яну Александровну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству по ее просьбе", — говорится в документе.
Багрова с 2014 года занимала должность начальника управления правового обеспечения Росрыболовства, а с 2015 года — замруководителя агентства.