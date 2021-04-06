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Вильфанд призвал не бояться изменений климата, а адаптироваться к ним
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Изменения климата не происходят стремительно, необходимо адаптироваться к ним, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее в Гидрометцентре... ПРАЙМ, 06.04.2021
климат, погода, новости, экономика, сельское хозяйство, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Изменения климата не происходят стремительно, необходимо адаптироваться к ним, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что глобальное потепление ведет к тому, что к середине текущего века климат в южных регионах России станет более засушливым. Также климатологи предупреждают, что в стране вырастет количество опасных природных явлений.
"Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию… Япония, какая сложная страна, со сложными климатическими и сейсмическими условиями, а они адаптировались и показывают экономический рост. У нас также это надо делать (адаптироваться — ред.)", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что меры адаптации ясны, необходимо применять их.
В 2019 году правительство РФ приняло первый национальный план адаптации к изменениям климата. Документ носит методический характер и обязывает ведомства, промышленность и регионы принять свои планы адаптации.
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