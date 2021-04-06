МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Изменения климата не происходят стремительно, необходимо адаптироваться к ним, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Над Россией нависла новая угроза

Ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что глобальное потепление ведет к тому, что к середине текущего века климат в южных регионах России станет более засушливым. Также климатологи предупреждают, что в стране вырастет количество опасных природных явлений.

"Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию… Япония, какая сложная страна, со сложными климатическими и сейсмическими условиями, а они адаптировались и показывают экономический рост. У нас также это надо делать (адаптироваться — ред.)", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что меры адаптации ясны, необходимо применять их.

В 2019 году правительство РФ приняло первый национальный план адаптации к изменениям климата. Документ носит методический характер и обязывает ведомства, промышленность и регионы принять свои планы адаптации.

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