МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Депутат ЛДПР Евгений Марков внес в Госдуму проект, закрепляющий за медиками право на досрочную пенсию по старости, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в закон "О страховых пенсиях". Китай заливает топливом рынки Азии назло США

Проект предполагает, что медики получат право на досрочное назначение пенсии.

"Законопроектом предлагается внести в пункт 20 части 1 статьи 30 федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" изменение, закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях", — говорится в пояснительной записке проекта.