МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Депутат ЛДПР Евгений Марков внес в Госдуму проект, закрепляющий за медиками право на досрочную пенсию по старости, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в закон "О страховых пенсиях".

Китайский дракон сулит нефтяному рынку неожиданные сюрпризы

Китай заливает топливом рынки Азии назло США

Проект предполагает, что медики получат право на досрочное назначение пенсии.

"Законопроектом предлагается внести в пункт 20 части 1 статьи 30 федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" изменение, закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях", — говорится в пояснительной записке проекта.