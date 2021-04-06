2021-04-06T13:40:27+03:00
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В Думе предложили закрепить за медиками право на досрочную пенсию
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Депутат ЛДПР Евгений Марков внес в Госдуму проект, закрепляющий за медиками право на досрочную пенсию по старости, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Изменения... ПРАЙМ, 06.04.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Депутат ЛДПР Евгений Марков внес в Госдуму проект, закрепляющий за медиками право на досрочную пенсию по старости, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в закон "О страховых пенсиях".
Проект предполагает, что медики получат право на досрочное назначение пенсии.
"Законопроектом предлагается внести в пункт 20 части 1 статьи 30 федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" изменение, закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях", — говорится в пояснительной записке проекта.