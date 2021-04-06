МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россия после вступления в силу вывозных пошлин постепенно снижает экспорт зерна, в частности, поставки в апреле по сравнению с апрелем прошлого года могут упасть более чем в 2,7 раза, заявил РИА Новости директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский.

"Сейчас уже идут продажи на май, а сезонное снижение поставок в мае-июне обычно очень серьезное. Экспорт постепенно будет снижаться, объемы в апреле и мае будут заметно ниже, чем год назад. В июне будут, возможно, сопоставимы, поскольку и в прошлом году они были небольшими после исчерпания квоты (на экспорт зерна — ред.)", — сказал Павенский. Движение по Суэцкому каналу восстановлено после инцидента с танкером

По его оценке, поставки зерна из РФ на внешние рынки с июля 2020 года по март 2021 года составили 44,4 миллиона тонн. Прогноз экспорта на апрель — 1,6 миллиона, заметно ниже 4,42 миллиона прошлого апреля, когда было ослабление рубля и активно росли цены. В том числе вывоз пшеницы оценивается в 0,9 миллиона тонн против 3,36 миллиона в апреле 2020 года. Всего экспорт зерна в сезоне 2020-2021 (без учета ЕАЭС) эксперт оценивает в 45 миллионов тонн, с ЕАЭС – примерно в 48,4 миллиона.

Прогноз на апрель обусловлен сильным падением экспортной цены — за две недели более чем на 20 долларов, до 245 долларов за тонну на условиях FOB, а также началом действия вывозной пошлины. "В этом году с 15 февраля была введена пошлина на пшеницу, с 15 марта – на ячмень и кукурузу, поэтому основной объем поставили до этих дат. А в прошлом году также вводили квоту, которая к началу мая оказалась практически исчерпана, поэтому в апреле экспорт был очень активным", — добавил Павенский.

Эксперт оценил и поставки будущего сезона, стартующего 1 июля: возможно, объемы не изменятся, даже несмотря на возможное снижение валового сбора — за счет достаточных запасов по итогам завершающегося в июне нынешнего сезона. "С учетом валового сбора и запасов мы, безусловно, придем к ситуации, когда ресурсы зерновых будут близки к тому, что в этом сезоне, и экспортный потенциал может сформироваться примерно на тех же уровнях, возможно, даже выше – порядка 49 миллионов тонн", — сказал Павенский. "Сахалинэнерго" опровергла информацию о взрыве на ТЭЦ

Фактором неопределенности остается внешняя конъюнктура: пока сложно предсказать, насколько стоимость российской пшеницы будет конкурентоспособной с Евросоюзом и Украиной, где ожидается хороший урожай, добавил эксперт. С другой стороны, чем выше будет объем продаж в новом сезоне, тем ниже цены, и адекватнее — уровень плавающей пошлины, которая начнет действовать со 2 июня: в частности, по оценке Павенского, к новому сезону, возможно, будут продажи пшеницы по 230 долларов за тонну.