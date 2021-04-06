МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Закупочные цены на пшеницу в мелководных портах РФ за первые дни апреля упали на 5,1%, экспортеры вынуждены снижать цены, поскольку затрудняются прогнозировать актуальное значение плавающей пошлины на дату исполнения, сообщили РИА Новости в Союзе экспортеров зерна.

Согласно данным союза, средневзвешенная закупочная цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% с 1 апреля в мелководных портах снизилась на 5,1%, до 12,8 тысячи рублей за тонну (была 13,5 тысячи рублей за тонну), а с начала года — на 15,6%. Индекс закупочных цен, рассчитываемый союзом на основе котировок входящих в него компаний, показал резкое падение; для большинства компаний снижение цен за первые дни апреля было примерно или даже выше 1 тысячи рублей за тонну.

"Экспортеры вынуждены дисконтировать закупочные цены из-за рисков невозможности прогнозировать актуальное значение пошлины на дату исполнения экспортного контракта", — прокомментировал ситуацию председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, в целом снижение цен не вызывает удивления: например, еще 24 марта цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% на базисе FOB Новороссийск упала сразу на 20 долларов ввиду снижающегося спроса на мировом рынке и благоприятных прогнозов на новый урожай в северном полушарии. Дополнительное давление оказывает приближающееся введение плавающей экспортной пошлины, вносящей существенную корректировку в формулу ценообразования на внутреннем рынке.

В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень — она будет действовать в рамках демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на зерно. Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Пошлина будет рассчитываться еженедельно, на основе данных по ценам предыдущей недели. Для расчета будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже: ежедневный расчет и публикацию трех ценовых индексов, которые будут применяться для расчета, торговая площадка начала с 1 апреля.