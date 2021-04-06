ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд считает последовательной политику Федеральной резервной системы США по сохранению минимальной учетной ставки, несмотря на инфляционные риски, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат.

По ее словам, ФРС действует постепенно, наблюдая, не поднимется ли инфляция. "Учитывая мандат ФРС, политика постепенного продвижения является последовательной", — сказала Гопинат. Она напомнила, что американский центробанк должен не только сдерживать инфляцию, но и добиваться максимальной занятости.

На мартовском заседании Федрезерв сохранил базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых и снова сообщил, что прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах.

Регулятор уже в восьмой раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

Ранее МВФ повысил прогноз роста мирового ВВП до 6% в 2021 году, но предупредил, что это происходит в основном за счет роста развитых стран и особенно США, где рост ожидается на уровне 6,4% ВВП на фоне масштабных вливаний денег в экономику.