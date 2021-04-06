МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 5 апреля разрешил ввоз инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 птицеводческого предприятия Бельгии, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 5 апреля 2021 года разрешил поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 предприятия Бельгии. Компании (сортировочный центр и фермы), расположенные в провинциях Восточная Фландрия, Антверпен, Лимбург, Льеж и Эно, оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по высокопатогенному гриппу птиц", — сообщается в пресс-релизе.

Решение российского ведомства основано на анализе материалов о мерах, предпринимаемых для предупреждения и ликвидации в Бельгии очагов заболевания, и о системе контроля за недопущением его распространения. Данные были предоставлены ветеринарной службой Бельгии.

Ограничения на поставки в Россию птицеводческой продукции из Бельгии были введены 30 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц.