2021-04-06T18:04:38+03:00
2021-04-06T18:04:38+03:00
2021-04-06T18:04:38+03:00
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Россия разрешила поставки яиц с бельгийских предприятий
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Россельхознадзор с 5 апреля разрешил ввоз инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 птицеводческого предприятия Бельгии, говорится в сообщении ведомства. "Россельхознадзор с 5... ПРАЙМ, 06.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 5 апреля разрешил ввоз инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 птицеводческого предприятия Бельгии, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор с 5 апреля 2021 года разрешил поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 предприятия Бельгии. Компании (сортировочный центр и фермы), расположенные в провинциях Восточная Фландрия, Антверпен, Лимбург, Льеж и Эно, оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по высокопатогенному гриппу птиц", — сообщается в пресс-релизе.
Решение российского ведомства основано на анализе материалов о мерах, предпринимаемых для предупреждения и ликвидации в Бельгии очагов заболевания, и о системе контроля за недопущением его распространения. Данные были предоставлены ветеринарной службой Бельгии.
Ограничения на поставки в Россию птицеводческой продукции из Бельгии были введены 30 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц.