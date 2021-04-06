МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в марте замедлилась до 0,66% с 0,78% в феврале, в годовом выражении ее темпы выросли до 5,8% с февральских 5,7%, следует из сообщения Росстата.

"В марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2020 года – 102,1% (в марте 2020 года – 100,6%, по сравнению с декабрем 2019 года – 101,3%)", — сообщило ведомство. При этом годовая инфляция в марте составила 5,79% после февральских 5,67%. Минэкономразвития ожидало замедления инфляции в России в марте в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,8% в феврале.

По данным Росстата, рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 8 регионах РФ. В наибольшей степени — в Республике Северная Осетия-Алания (на 1,5%) и Кабардино-Балкарской Республике (на 1,3%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,9% и 2,2% соответственно.

В Москве цены за месяц выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.

Ранее в марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что годовая инфляция в России находится вблизи пиковых значений, а уже в апреле начнет снижаться.

Кроме того, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что годовая инфляция в России, вероятно, уже прошла пик — 5,8% в марте, дальше будет замедляться.

Помимо этого, сообщается, что продовольственная инфляция в России в марте в месячном выражении составила 0,82% против 1,22% в феврале текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 7,58% с 7,72% месяцем ранее.

Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 3,08%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в марте выросли на 1,18% к февралю (по сравнению с мартом прошлого года — на 6,98%, к декабрю 2020 года — на 2,33%). Цены на плодоовощную продукцию уменьшились на 1,69% к февралю, по сравнению с мартом 2020 года рост составил 11,87%, а по сравнению с декабрем — 8,74%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,72% (в годовом выражении — на 5,92%, к декабрю — на 1,84%). Цены на алкогольные напитки в марте повысились на 0,48% по сравнению с февралем, к марту 2020 года они увеличились на 2,55%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 1,19%.