МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в апреле в месячном исчислении замедлится до 0,5-0,6% после 0,7% в марте, в годовом выражении — до 5,5-5,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

По данным Росстата, инфляция в РФ в марте замедлилась до 0,66% с 0,78% в феврале, в годовом выражении ее темпы выросли до 5,8% с февральских 5,7%.

"По оценке Минэкономразвития России, в марте пройден пик годовой инфляции (5,8% год к году после 5,7% год к году в феврале и 5,2% год к году в январе). Начиная с апреля ожидается замедление годовой инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года. По итогам апреля инфляция в помесячном выражении, по оценке, составит 0,5–0,6% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 5,5–5,6% в годовом выражении", — говорится в документе.

Авторы обзора указывают, что основной вклад в снижение темпов роста потребительских цен в марте внесла продовольственная инфляция, которая замедлилась до 0,82% в месячном выражении с 1,2% в феврале. Сдерживающее влияние оказало удешевление плодоовощной продукции, в марте снизились цены на огурцы и помидоры после значительного роста в предшествующие периоды. При этом по отдельным продуктам плодоовощной группы, как и месяцем ранее, сохраняются повышенные темпы роста цен (картофель, морковь, капуста, лук).

"Вместе с тем темпы роста цен на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции, в марте увеличились за счет удорожания мясопродуктов (в том числе – куриного мяса), яиц и ряда других социально значимых товаров", — отмечают в Минэкономразвития.

Также, как пояснили в министерстве, внешнеэкономическая конъюнктура оказывает давление на цены на сахар и подсолнечное масло: рост экспортных цен на подсолнечное масло с начала года составил 22,1%, цены фьючерсных контрактов на сахар на Межконтинентальной бирже выросли с начала года на 2,7%.

"Сдерживающее влияние на рост внутренних цен на сахар и подсолнечное масло оказывают реализованные правительством РФ меры, направленные на сглаживание негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры. С учетом складывающейся ситуации на мировых рынках принят ряд дополнительных решений: действия соглашений по сахару продлено до 1 июня, по подсолнечному маслу – до 1 октября. Вводятся субсидии производителям данных товаров. Определены параметры демпферного механизма по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника, который в будущем позволит оперативно и в автоматическом режиме реагировать на колебания мировых цен", — напомнили в ведомстве.

Что касается непродовольственной инфляции, здесь отмечено ускорение роста цен до 0,7% месяц к месяцу после 0,6% месяцем ранее. Давление на ценовую динамику в данном сегменте продолжает вносить удорожание бензина, отметили в министерстве.