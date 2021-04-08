2021-04-08T16:04:59+03:00
2021-04-08T16:04:59+03:00
2021-04-08T16:04:59+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210408/833419741.html
Реальный эффективный курс рубля в первом квартале вырос
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте вырос на 1%, в марте — на 1,6%, говорится в... ПРАЙМ, 08.04.2021
цб рф, реальный эффективный курс рубля, рубль, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83341/10/833411076.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411076.jpg
https://1prime.ru/images/83341/10/833411075.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411075.jpg
https://1prime.ru/images/83341/10/833411063.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411063.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210408/833418340.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте вырос на 1%, в марте — на 1,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в марте вырос на 0,2% по сравнению с февралем, к евро — на 1,6%.
Номинальный курс рубля к доллару в марте не изменился, к евро — вырос на 1,4%.