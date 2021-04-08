МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте вырос на 1%, в марте — на 1,6%, говорится в материалах ЦБ РФ. Минфин рассказал о размере налоговой нагрузки для россиян

Реальный курс рубля к доллару в марте вырос на 0,2% по сравнению с февралем, к евро — на 1,6%.

Номинальный курс рубля к доллару в марте не изменился, к евро — вырос на 1,4%.