МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к закупкам госкомпаний и некоторых других юридических лиц.

Сейчас заказчики, в частности госкомпании, госкорпорации и естественные монополии, вправе самостоятельно устанавливать любые требования к банковским гарантиям и выдающим их банкам. Это влечет существенные сложности с получением банковских гарантий субъектами МСП для целей обеспечения заявок и исполнения договоров, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает единые требования к банковским гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров в ходе закупок таких юридических лиц, и выдающим их банкам. Это сделает конкурентные закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса более прозрачными.

Единая форма позволит избежать избыточных требований к банковским гарантиям, а в перспективе — перевести такие закупки в электронный вид и автоматизировать их проверку, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, введение унифицированных требований к содержанию банковских гарантий поможет урегулировать спорные вопросы между субъектами МСП и заказчиками, а также между заказчиками и банками.