2021-04-13T14:17:47+03:00
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2021
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Новым замглавы Минцифры назначен президент Академии криптографии Шойтов
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Президент Академии криптографии РФ Александр Шойтов назначен замглавы Минцифры РФ, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации... ПРАЙМ, 13.04.2021
минцифры, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Академии криптографии РФ Александр Шойтов назначен замглавы Минцифры РФ, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Назначить Шойтова Александра Михайловича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в документе.
Минцифры поясняет, что в новой должности Шойтов будет отвечать за формирование государственной политики и реализацию функций министерства в сфере информационной безопасности, создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также ПО, обладающих достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли.
"Также замглавы Минцифры России будет курировать федеральный проект "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — уточняют в ведомстве.
Шойтов окончил Институт криптографии связи и информатики АМБ РФ, затем проходил военную службу до 2021 года. С 2017 года является президентом Академии криптографии Российской Федерации.