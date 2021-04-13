МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент Академии криптографии РФ Александр Шойтов назначен замглавы Минцифры РФ, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Правительство утвердило кадровые перестановки в Минпромторге

"Назначить Шойтова Александра Михайловича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в документе.

Минцифры поясняет, что в новой должности Шойтов будет отвечать за формирование государственной политики и реализацию функций министерства в сфере информационной безопасности, создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также ПО, обладающих достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли.

"Также замглавы Минцифры России будет курировать федеральный проект "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — уточняют в ведомстве.

Шойтов окончил Институт криптографии связи и информатики АМБ РФ, затем проходил военную службу до 2021 года. С 2017 года является президентом Академии криптографии Российской Федерации.