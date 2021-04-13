МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продаже на электронных торгах имущества, которое находится в залоге по ипотеке.

Документ разработан во исполнение решения Совета безопасности и последующего за этим поручения президента РФ Владимира Путина по вопросу создания единой системы управления арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства.

Совет безопасности отмечал большое число нарушений при продаже конфискованного имущества, в том числе находящегося в залоге по ипотеке, поэтому президент счел необходимым, чтобы все эти торги проводились в электронной форме, пояснял в марте на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Законопроект предусматривает переход на электронную форму торгов при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников в порядке исполнительного производства. Такое имущество должно будет реализовываться на единых электронных площадках, отобранных кабмином, где в настоящее время на аукционах реализуется конфискованное и некоторое другое обращенное в собственность государства имущество.

В настоящее время продажа определенных категорий имущества должника (в частности, недвижимости, ценных бумаг, за рядом исключений, имущественных прав) должна осуществляться на открытых торгах в форме аукциона. А имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда обращено взыскание, реализуется путем продажи с публичных торгов, за исключением отдельных случаев.

Переход к электронной форме торгов при реализации заложенного по ипотеке имущества позволит не только повысить уровень их прозрачности и конкурентности, но и в полной мере обеспечить интересы сторон исполнительного производства, считает кабмин.