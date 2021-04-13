МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в марте выросли на 2,6% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Фьючерсы на индексы США снижаются на новостях о вакцинации

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста потребительских цен на 2,5% в годовом выражении и на 0,5% — в месячном.

Годовой показатель поднялся до рекорда с августа 2018 года, тогда инфляция достигла 2,7%. А месячный показатель стал и вовсе максимальным с августа 2012 года, когда инфляция в месячном выражении также составляла 0,6%.

По итогам февраля годовая инфляция в США составляла 1,7%, месячная — 0,4%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в марте в годовом исчислении составила 1,6%, а в месячном потребительские цены выросли на 0,3%. Цены на продовольствие в США в марте в месячном выражении поднялись на 0,1%, на энергоносители — на 5%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 3,5%, а энергоносители — на 13,2%.