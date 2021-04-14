МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Универсальный комплекс управляемого и неуправляемого вооружения разрабатывается в РФ для нескольких типов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая беспилотники "Форпост", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. "Российские Мистрали" смогут нести до 16 вертолетов

"Продолжаются работы над единым комплексом вооружения для БПЛА разных классов. Комплекс будет включать неуправляемые, корректируемые и управляемые авиабомбы калибром до 100 килограммов, а также управляемые ракеты класса "воздух – поверхность". Единый комплекс оружия планируется применять на беспилотниках "Иноходец" (еще известен как "Орион"), "Альтиус", "Форпост", а также на новых БПЛА, которые будут создаваться в аналогичных тактических и средневысотных классах", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в программе участвует несколько компаний. "Часть номенклатуры боеприпасов была отработана с БПЛА, в том числе в Сирии при нанесении авиаударов по объектам террористов", — добавил источник.

Собеседник агентства также сообщил, что ударный аппарат "Иноходец" сегодня способен нести на трех узлах подвески до шести корректируемых мини-бомб калибра 20 килограммов или три калибра 50 килограммов из состава нового комплекса, "Форпост" — две таких бомбы.

"Беспилотник "Альтиус" получит тот же комплекс вооружения, только сможет нести в разы больше боеприпасов. "Альтиус" и "Иноходец" смогут в перспективе применять корректируемые и управляемые авиабомбы калибра до 100 килограммов, которые также разрабатываются в рамках универсального комплекса вооружения", — добавил он.

Собеседник уточнил, что у БПЛА самолетных классов, таких как тяжелый "Охотник" или планируемый к созданию "Гром", номенклатура оружия будет соответствовать той, которая применяется на пилотируемых истребителях. Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

Средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" разработан компанией "Кронштадт". Машина имеет массу 1000 кг и способна нести оружия до 200 кг. Продолжительность полета аппарата достигает 24 часов. Эти БПЛА применялись в Сирии для нанесения ударов по боевикам.

Средневысотный БПЛА большой продолжительности полета "Альтиус" относится к более тяжелым аппаратам: его взлетная масса составляет 5 тонн, масса поднимаемого оружия – до 1000 кг. Максимальная продолжительность полета "Альтиуса" — 48 часов. Как сообщал ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, опытный образец "Альтиуса" начнет этим летом серию испытательных полетов с применением всего спектра управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты.

"Форпост" — локализованная версия израильского аппарата Searcher. БПЛА имеет взлетную массу до 500 килограммов и способен поднять в воздух до 100 килограммов вооружения. Его продолжительность полета достигает 18 часов. "Форпост" так же, как и "Иноходец" применялся в Сирии, в том числе для нанесения ударов по боевикам.

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