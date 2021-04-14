МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Хамон не подпадает под российское продовольственное эмбарго и может поставляться в страну легально, сообщил РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Песков назвал лучший способ защиты от санкционных рисков

Советник по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в РФ Карлос Ларраньяга ранее сообщил РИА Новости, что Испания готова обсудить на экспертном уровне с российскими властями вопрос о возможности исключения хамона из списка санкционных продуктов.

"Не очень понимаю, где проблема. Хамон относится к группе 1602 ТН ВЭД, которая не подпадает под специальные экономические меры, поэтому хамон продается легально. Этим объясняется наличие хамона в российских магазинах, хотя конечно, не в дискаунтерах и эконом-класса, а в премиальных. И вряд ли премиальные магазины торгуют контрафактным товаром", — сказал Юшин.

Согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, коду 1602 соответствуют "готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие"; в него также включены десять уточняющих кодов.