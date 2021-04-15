МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российское министерство иностранных дел (МИД РФ) предупреждает граждан, планирующих любые поездки за границу, о рисках.Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с сожалением вынуждены констатировать, что в связи с наступлением весенне-летнего периода существенно обостряется общая ситуация с заболеваемостью… Четыре недели подряд отмечается неуклонный рост мировой статистики заражений и смертности", — отметила дипломат и призвала россиян "следить за информацией нашего оперативного штаба, соответствующих ведомств".

"Также со своей стороны хотели бы отметить, учитывая нестабильную эпидемиологическую обстановку в мире, вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествие, особенно в туристических целях: любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками", — пояснила она.

Также МИД вызвал посла США в свете новых санкций Вашингтона в отношении Москвы.

"Я также хотела бы сказать, что в министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.