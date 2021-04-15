МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Новые санкции США, которые ввели, в том числе, на новые размещения российского госдолга, бесспорно, окажут негативный эффект на рубль, но он не будет слишком серьезным. Санкционные риски во многом отражены в текущем курсе, и властями уже продуманы инструменты для их реализации. США ввели новые санкции против России

Власти США ввели санкции против России. В первую очередь они запрещают американским финансовые институтам с 14 июня принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Кроме того, Минфин США вводит ограничения против 32 юридических и физических лиц, якобы осуществлявших направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

В частности, ограничения накладываются на пять физических лиц, а также три организации за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом. Шесть российских технологических компаний, в том числе — военный технополис "Эра" тоже оказались под санкциями.

В США также посчитали необходимым выслать из Вашингтона десять сотрудников российской дипломатической миссии, что и будет сделано в ближайшее время.

Сомнений в том, что санкции введут, у опрошенных "Прайм" экспертов не было. Да и когда такое было, чтобы Штаты отказывались от своих намерений?

НЕ ДОЖДАВШИСЬ ВСТРЕЧИ

Действительно, о введении новых ограничительных мерах со стороны США не говорил только ленивый. Их анонсировали еще в феврале. Тогда советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новые ограничения будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Позже президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Об этом не раз приходилось заявлять пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала бездоказательность обвинений со стороны Штатов в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства. Эксперт рассказал, как новые санкции США помогут рублю укрепиться

И вот, наконец, Путин и Байден созвонились по телефону. Без обсуждений кибератаки на американские ведомства и вмешательства в выборы в США не обошлось. Однако к единому мнению по этим вопросам лидеры стран не пришли. Для более подробного обсуждения всех вопросов Байден предложил российскому президенту встретиться лично.

По итогам разговора президентов в Кремле сообщили, что Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия. В Белом доме отметили решительность главы государства защищать национальные интересы в ответ на действия России.

В итоге, Байден подписал указ о введении санкций против России сегодня, 15 апреля. То есть, не дожидаясь личной встречи с Путиным.

НЕГАТИВ ДЛЯ РУБЛЯ

В целом введение санкций нельзя назвать полной неожиданностью, так как российский рубль и внутренний долговой рынок уже находились под давлением в результате постепенного выхода нерезидентов из ОФЗ, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.

Основной эффект от введения санкций в отношении российского госдолга будет заключаться в снижении курса российской валюты и повышении ставок на рынке ОФЗ, говорит он.

Однако запрет на участие в первичных размещениях российского госдолга (на аукционах Минфина) не закрывает полностью российский рынок для американских банков, так как сохраняет возможность для покупки облигаций на вторичном рынке, отмечает аналитик.

В то же время правительство США оставляет для себя возможность дальнейшего расширения санкций в отношении суверенного российского госдолга, поэтому давление на валютном рынке и рынке госдолга будет сохраняться, подчеркивает Плеханов.

"Это означает, что существенного роста курса рубля, чего можно было ожидать в случае смягчения санкционной риторики, в ближайшее время мы не увидим даже на фоне роста цен на нефть в мировой экономике", — прогнозирует он.

Дальше ситуация будет постепенно нагнетаться, особенно учитывая, что это явно не последний пакет санкций. Напряжение вокруг Донбасса нарастает, добавляет эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперты уверены, что в дальнейшем США продолжат давить на крупные инвестиционные фонды с целью заставить их исключить из портфелей российские ОФЗ. Надо сказать, до последнего времени это удавалось неплохо.

"С июня прошлого года доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась с 31,8% до 22,7% на начало марта, что является самым низким значением показателя за последние 5 лет", — приводит данные Плеханов.

Переславский ожидает аналогичных ограничений и от Европы. "Но приниматься они будут с куда большим сопротивлением, тем более на фоне третьей волны пандемии и завершения строительства "Северного потока 2", добавляет он.

ДЫРЯВЫЙ КАРМАН ОЛИГАРХОВ

При этом эксперты уверены, что сам по себе запрет на покупку госдолга и остальные санкции США не окажут на простых россиян никакого влияния, за исключением дальнейшей девальвации рубля и усиления вероятности скорейшего повышения ключевой ставки ЦБ — инвесторов нужно заинтересовать приличными процентами по ОФЗ.

Впрочем, после снятия неопределенности в отношении новых санкций США против России рубль может возобновить укрепление, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

На рынке ОФЗ также никакой катастрофы не ожидается. Минфин уже заявил, что сократит программу внутренних займов в 2021 году на 875 млрд рублей за счет остатков свободных средств прошлого года, а после 14 июня будет размещать лишь новые выпуски ОФЗ, прекратив доразмещение ранних выпусков.

Если учитывать вероятное повышение активности американских финансовых организаций на вторичном рынке, то новости из США являются для них позитивом, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

А вот олигархам, по мнению Переславского, предстоят существенные трудности. Им стоит опасаться возможной заморозки счетов и активов за пределами России, а также требований от местных властей объяснить происхождение денежных средств.