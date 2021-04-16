МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы являются свидетельством неутихающей гибридной войны против России, а предложение президента США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным — только ход по перехвату инициативы, заявил в беседе с "Лентой.ру" итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Байден назвал США и Россию великими державами

По мнению эксперта, эти аспекты российско-американских отношений необходимо особо подчеркнуть.

Грациани прогнозирует, что в течение ближайших недель Байден будет использовать антироссийскую повестку с целью укрепления отношений США с европейскими партнерами, а также в надежде усилить роль НАТО на мировой арене.

"Не думаю, что в ближайшее время состоится саммит [американского и российского лидеров]. И уж тем более не считаю, что США изменят свой подход к России", — заявил он.

Напомним, что накануне, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. В частности, эти ограничения затронули физических и юридических лиц. Основаниями для них американская сторона называет якобы враждебную активность России в киберсфере, а также вмешательство в выборы в США или других стран.

Российский МИД в свою очередь подчеркнул, что ответ Москвы на санкции будет "неотвратимым" и жестким.