МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос до 17,7 миллиарда евро с 6,3 миллиарда в январе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали профицит на уровне 26,5 миллиарда евро. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 995

В то же время в годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в феврале снизился на 24,4% (23,4 миллиарда евро в феврале 2020 года). При этом экспорт товаров из еврозоны снизился в годовом выражении на 5,5%, до 178,6 миллиарда евро, импорт в указанном периоде уменьшился на 2,7%, до 161 миллиарда.

При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в феврале составил 21,1 миллиарда евро после профицита в 22,7 миллиарда годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в феврале снизился в годовом выражении на 3,6%, до 164,7 миллиарда евро, импорт — на 3%, до 143,6 миллиарда.