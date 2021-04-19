МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достигнуть максимального результата с точки зрения развития экономики и эффективно использовать каждый рубль. Путин в четверг выступит на саммите мировых лидеров по климату

"Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И чтобы мы рачительно отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться", — сказал он на совещании по подготовке послания Федеральному Собранию.

Также президент добавил, что в течении двух дней он проводит совещания по подготовке послания, в том числе, переговоры с премьером и министром финансов.

"Мы с вами сегодня в разных форматах практически целый день занимались подготовкой послания президента к Федеральному собранию. И вчера с некоторыми коллегами разговаривал, и сегодня — уже по несколько раз — с председателем правительства, с некоторыми вице-премьерами, с министром финансов", — сказал Путин в понедельник на совещании по подготовке к посланию.

Он отметил, что участники этих совещаний в целом подходят к тому, чтобы "договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям". К числу таких направлений президент отнес социальную сферу, проекты инфраструктурного развития.

"Поэтому давайте сейчас подведем хотя бы промежуточный итог, для того чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил", — предложил Путин.

Послание президента РФ состоится в "Манеже" 21 апреля.