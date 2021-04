КАИР, 19 апр — ПРАЙМ. Решение египетских властей задержать контейнеровоз Ever Given может негативно отразиться на навигации через Суэцкий канал, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший член администрации канала Ваиль Каддур. Названа сумма долга владельцев Ever Given за блокировку Суэцкого канала

Страховая компания UK Club ранее заявила, что администрация канала предъявила владельцам судна иск на 916 миллионов долларов и отказалась от "щедрого" предложения урегулировать иск. Компания заявила о своем разочаровании из-за суммы компенсации.

Ранее в апреле глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа подтвердил, что суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций. Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие судна с мели, его ремонт и потери канала вследствие блокировки. В иске администрация канала опирается на соответствующую статью египетского закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда. Сейчас судно находится в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала, экипаж из граждан Индии остается на борту.

"Это решение имеет последствия, которые могут негативно сказаться на Суэцком канале, поскольку данное судно перевозит товары со всего мира, которые являются звеном в цепочке необходимых поставок. Когда эта цепочка прерывается, это отражается на всей мировой экономике, что негативно сказывается на репутации Суэцкого канала", — пояснил эксперт. Он также напомнил, что "Египет может (юридически — ред.) преследовать судно в любом порту мира, куда оно отправится".

ПЕРСПЕКТИВА РАЗГРУЗКИ СУДНА

Что касается возможной разгрузки судна, Каддур посчитал такой вариант нереалистичным. "Разгрузка требует захода судна в разгрузочный пункт, подобный тем, которые находятся в Порт-Саиде. Администрация Суэцкого канала должна согласиться на транспортировку судна с места задержания в Большом Горьком озере до Порт-Саида. Пока канал не дает согласия на перемещение судна, разгрузка не будет проводиться", — сказал он.

Ранее в апреле страховая компания UK Club сообщила РИА Новости, что разгрузка арестованного контейнеровоза на данный момент неосуществима без необходимой для этого портовой инфраструктуры, которой нет там, где стоит судно. Экономист рассказал, кто выиграл от "пробки" в Суэцком канале

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИНЦИДЕНТА

Комментируя обстоятельства блокировки канала контейнеровозом, эксперт указал на потенциальные риски при прохождении подобных судов через канал, возрастающие в сложных погодных условиях.

"Суда такого типа перевозят большое количество грузов, они подвержены воздействию ветра и нуждаются в особом искусстве управления, в особенности при навигации в каналах, подобных Суэцкому. Предполагается, что принимаются превентивные меры, и когда скорость ветра достигает определенного уровня, судам такого типа запрещается пересекать канал до момента, пока ветер не успокоится, чтобы обеспечить безопасность судна и канала", — указал он.

По словам эксперта, у контейнеровозов подобного типа "много проблем", этой зимой более пяти судов потеряли часть груза из-за сильного ветра. "В будущем необходимо принимать решения о регулировании прохода подобных судов через Суэцкий канал", — полагает он.

ПЛАНЫ ПО РАСШИРЕНИЮ КАНАЛА

Для обеспечения безопасной навигации по Суэцкому каналу предпочтительно не расширять его русло, а развивать техническое оснащение, считает эксперт. "Я не согласен с призывами к расширению русла, поскольку существующая ширина канала больше необходимой. Однако следует развивать техническое оснащение канала, например, за счет больших буксиров, мощность которых соответствует параметрам пересекающих его судов", — сказал он.

Ранее глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил журналистам, что администрация изучает вариант расширения русла канала после инцидента с Ever Given. По словам Рабиа, в рамках стратегического плана по развитию канала в 2023 году планируется углубить те его части, где глубина составляет меньше 20 метров. Также канал изучает варианты приобретения более мощных буксиров.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней. Судно 29 марта сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.