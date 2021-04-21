МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к июлю подготовить комплексную программу, которая снизит бедность семей с детьми.

Глава РФ заявил об этом в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

Кроме того, президент призвал отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей.