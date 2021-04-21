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Правительство подготовит программу по снижению бедности семей с детьми
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к июлю подготовить комплексную программу, которая снизит бедность семей с детьми. Глава РФ заявил об этом в ходе выступления с... ПРАЙМ, 21.04.2021
послание федеральному собранию, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к июлю подготовить комплексную программу, которая снизит бедность семей с детьми.
Глава РФ заявил об этом в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
Кроме того, президент призвал отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей.