МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 22 апреля развитие отношений партнерства и союзничества Москвы и Минска и взаимодействие в Союзном государстве, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.