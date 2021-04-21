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Путин обсудит с Лукашенко партнерство Москвы и Минска
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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 22 апреля развитие отношений партнерства и союзничества Москвы и Минска и взаимодействие в Союзном... ПРАЙМ, 21.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 22 апреля развитие отношений партнерства и союзничества Москвы и Минска и взаимодействие в Союзном государстве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.