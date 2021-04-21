МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект, упрощающий международную торговлю выставочных образцов ювелирной продукции за наличную валюту, сообщила пресс-служба кабинета министров. В России запущена система маркировки ювелирных изделий

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", — говорится в сообщении.

Как отмечает кабмин, проект направлен на сокращение административных барьеров в сфере международной торговли в случаях продажи резидентами за наличную валюту выставочных образцов ювелирной продукции в целях более активного ее продвижения и наращивания экспортного потенциала российского ювелирного производства.

Минфин РФ в феврале сообщал, что подготовил и направил в кабмин поправки, согласно которым российские ювелирные компании смогут продавать свою продукцию на международных выставках за наличный расчет в более чем 30 странах мира. Среди них такие крупнейшие центры международной ювелирной торговли как Гонконг, Япония, Израиль и США. Сейчас, по валютному законодательству, расчеты на зарубежных выставках производятся юрлицами-резидентами только через банковские счета в уполномоченных банках, то есть предполагают безналичный расчет.

"Это приводит к временным и финансовым издержкам для российских производителей ювелирной продукции, поскольку покупатели принимают решение о покупке товара в основном уже на месте проведения выставки. У коллег из-за рубежа таких требований нет, поэтому российские участники международных выставок находятся с ними в неравных условиях. Принятие законопроекта повысит конкурентоспособность России в этой области", — пояснял Минфин.