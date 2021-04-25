МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российская Федерация готова еще принять меры, если со стороны Соединенных Штатов продолжится эскалация, заявил в эфире телеканала "Россия1" глава МИД России Сергей Лавров.

"Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация", — сказал глава дипломатического ведомства в программе "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, что 15 апреля этого года Вашингтон в рамках новых санкций в отношении Москвы ввел рестрикции против 32 физических лиц и объединений России. В частности, был введен запрет финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Были высланы из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

В МИД РФ этот курс назвали на отвечающим интересам народов двух государств и заявили о ряде ответных мер. В том числе — о высылке американских дипломатов и предложение послу США в Москве Джону Салливану уехать в Вашингтон на консультации.