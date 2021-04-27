С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в послании.

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"Я прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти держать этот вопрос на особом, постоянном контроле. Как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан семей с детьми. Вы знаете, что в дополнение к уже установленным пособиям, мы вместе с вами, по сути дела, принимали эти решения последовательно, по поддержке российских семей, поэтапно", — сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Во время оглашения послания к Федеральному собранию Путин анонсировал новые выплаты на детей. Он предложил отдельно поддержать неполные семьи — детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей. Нуждающимся беременным женщинам предполагается выплачивать по 6 350 рублей в месяц. Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно предложено оплачивать в размере 100% от заработка, а семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ученика.

Глава РФ добавил, что рассчитывает на активную совместную работу и экспертную проработку мер по реализации послания, их парламентский контроль.

"Уважаемые коллеги, я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, на энергичное, заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив, их глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный настойчивый, без всяких поблажек, парламентский контроль", — сказал президент.