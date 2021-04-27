МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фракция "Справедливой России" в ГД подготовила и отправила на заключение правительства РФ законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста до максимальных 12 130 рублей и выплачивать его до момента трудоустройства или возникновения права на пенсию, сообщает во вторник пресс-служба фракции. СМИ: некоторые пенсионеры получат дополнительную выплату

По словам лидера фракции Сергея Миронова, которые приводятся в сообщении, в ближайшие годы "вне пенсионной системы" может оказаться около 13 миллионов граждан предпенсионного возраста. "Чтобы поддержать людей предпенсионного возраста, государство должно начать выплачивать пособие по безработице до момента трудоустройства или до возникновения права на пенсию", – заявил он.

Сейчас потерявшим работу гражданам сначала платят 75% от зарплаты, и очень скоро пособие сокращается до 45% от предыдущего заработка, напомнил Миронов. "Поскольку доходы подавляющего числа граждан небольшие, то и пособия по безработице они получают очень и очень маленькие. Прожить на эти деньги невозможно и уж тем более людям предпенсионного возраста, которым приходится много тратиться на лекарства", — отметил политик.

В связи с этим СР предлагает выплачивать безработным гражданам предпенсионного возраста пособие по безработице в размере 12 130 рублей, то есть максимальное пособие для безработных граждан в РФ на сегодняшний день.