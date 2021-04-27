МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство ожидает инфляцию в России по итогам 2021 года на уровне 4-4,5%, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Центробанк отмечает резкий скачок инфляционных ожиданий россиян

На минувшей неделе Минэкономразвития опубликовало сценарные условия социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы и уточнило ряд параметров прогноза на текущий год. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России в 2021 году составит 4,3%. Свой обновленный среднесрочный прогноз в пятницу также опубликовал Банк России. Регулятор ожидает инфляцию по итогам 2021 года в интервале 4,7-5,2%.

"Мы выйдем, скорее всего, за границу 4%, но мы видим, что инфляция на внутреннем рынке сейчас постепенно начала замедляться, хотя по отдельным товарам она находится в красной зоне. Мы это тоже хорошо видим. Оценка по году где-то находится в диапазоне от 4% до 4,5% — оценка правительства", — сказал Белоусов на просьбу прокомментировать прогноз Банка России.

Он отметил, что кабмин внимательно следит за тенденциями. "Мы видим ускорение цен на мировом рынке по целому ряду ключевых, в том числе продовольственных товаров, с одной стороны. С другой стороны, сейчас Минэкономразвития и другие отраслевые ведомства уже создали достаточно развернутую систему предупреждения рисков повышения цен, начиная от мониторинга и анализа рисков и введения разных рыночных инструментов, которые позволяют оперативно демпфировать эти риски. Это касается и демпферов. Сейчас прорабатывается вопрос по некоторым товарам возврата к практике интервенций. Это, безусловно, и субсидирование", — сказал Белоусов.