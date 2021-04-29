МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в апреле в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Германия допускает рост потребности в российском газе

В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,5%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали годовую инфляцию на уровне 1,9%, месячную — 0,5%.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в апреле выросли на 2,1% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,5%. Показатели также совпали с прогнозам аналитиков. Аналитики ждали показателей на уровне 2% и 0,4% соответственно.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.