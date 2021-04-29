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У российских регионов есть возможность набрать еще долгов
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Российским регионам дали возможность набрать еще долгов: они могут привлечь еще несколько триллионов рублей долга без угрозы для кредитоспособности. Об этом сообщает "Лента.ру" со... ПРАЙМ, 29.04.2021
долги, регионы, бюджет, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российским регионам дали возможность набрать еще долгов: они могут привлечь еще несколько триллионов рублей долга без угрозы для кредитоспособности. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на доклад рейтингового агентства S&P Global Ratings, копия которого есть у них в распоряжении.
По оценкам агентства, региональные и местные органы власти могли бы привлечь дополнительно шесть триллионов рублей. "Мы полагаем, что данные средства могли бы существенно помочь регионам нарастить объемы вложений в инфраструктуру для стимулирования экономики", — заявили в S&P.
Аналитики придерживаются мнения, что в ближайшие два года российские региональные и местные органы власти будут исполнять бюджеты с умеренным дефицитом (менее 5% совокупных доходов) и поддерживать невысокий уровень долга (около 25% текущих доходов).