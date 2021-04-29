МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российским регионам дали возможность набрать еще долгов: они могут привлечь еще несколько триллионов рублей долга без угрозы для кредитоспособности. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на доклад рейтингового агентства S&P Global Ratings, копия которого есть у них в распоряжении. Мурашко сообщил о приближении пяти регионов к победе над коронавирусом

По оценкам агентства, региональные и местные органы власти могли бы привлечь дополнительно шесть триллионов рублей. "Мы полагаем, что данные средства могли бы существенно помочь регионам нарастить объемы вложений в инфраструктуру для стимулирования экономики", — заявили в S&P.

Аналитики придерживаются мнения, что в ближайшие два года российские региональные и местные органы власти будут исполнять бюджеты с умеренным дефицитом (менее 5% совокупных доходов) и поддерживать невысокий уровень долга (около 25% текущих доходов).