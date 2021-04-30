БРЮССЕЛЬ, 30 апр — ПРАЙМ. ЕС серьезно обеспокоен ситуацией вокруг компании "Нафтогаз Украина", намерен обсудить ее с партнерами в Киеве и озвучить более подробную европейскую реакцию позднее, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Питер Стано. Апартаменты в России могут получить статус жилых помещений

Кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. Госдепартамент США осудил увольнение руководства "Нафтогаза Украины".

"Мы выражаем глубокую озабоченность, намерены выступить в ближайшее время с подробной реакцией. Но уже сейчас я могу совершенно точно сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в "Нафтогаз Украина"… Мы обсудим эту ситуацию с украинскими партнерами. Мы находимся с Киевом в постоянном контакте по многим вопросам, поскольку это наш ключевой партнер", — сказал представитель ЕК.