МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Перечислены отрасли с наибольшим ростом зарплат в период пандемии

"Величина прожиточного минимума на душу населения ‎в субъекте РФ на очередной год рассчитывается путем умножения величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на очередной год в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ ‎"О прожиточном минимуме в РФ", на коэффициент региональной дифференциации, установленный приложением № 1 к настоящему порядку", — говорится в проекте постановления.

Подчеркивается, что субъекты РФ, в которых соотношение величины прожиточного минимума на душу населения с величиной прожиточного минимума в целом по России, сложившееся в 2021 году, ниже установленного коэффициента региональной дифференциации, вправе устанавливать величину прожиточного минимума на очередной год исходя из соотношения, установленного дорожной картой ежегодного установления величины прожиточного минимума в регионе.

Помимо этого, после доведения регионом значения соотношения величины прожиточного минимума с величиной в целом по России до коэффициента региональной дифференциации, величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте на очередной год рассчитывается путем умножения величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране на коэффициент региональной дифференциации.

"Прожиточный минимум в регионе ранее тоже устанавливался на основе потребительской корзины. Теперь он будет определяться в соотношении с величиной федерального прожиточного минимума. Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, устанавливается постановлением правительства", — сообщили в пресс-службе министерства труда РФ.

Добавляется, что коэффициенты будут применяться с 2022 года.

"Ежегодное увеличение регионального прожиточного минимума, так же, как и федерального, будет обеспечиваться ростом среднедушевого медианного дохода. Кроме того, законодательно предусмотрена возможность пересмотра не реже 1 раза в 5 лет соотношения федерального прожиточного минимума с медианным доходом, что позволяет при изменениях социально-экономической ситуации обеспечивать дополнительный рост прожиточного минимума", — добавили в Минтруде.